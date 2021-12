Qualivita, Patuanelli: Tutelare qualità e distintività del nostro Made in Italy. No a standardizzazione delle diete, cibo è cultura e tradizione

Penso poi alla strategia One health da non confondere con One diet, non esiste una dieta unica. Serve ragionare su una dieta equilibrata, sull’equilibrio e sulla qualità dei nutrienti. Importante è allora il ruolo dei consorzi che già avevano iniziato un percorso di sostenibilità a tutela delle nostre eccellenze. Per questo c’è un occhio di riguardo verso queste produzioni. Penso al Pnrr o alle misure della legge del bilancio come i distretti del cibo oppure gli oltre 1,2 miliardi di euro per i contratti di filiera e distretto. Ma vogliamo individuare uno strumento preciso per i consorzi.

