Question Time, aumento prezzi. Lollobrigida: Lavorare a strategia comune in Ue per difendere settore. Governo attivo per tutelare fasce più deboli

Su aumento prezzi e tutela consumatori e agricoltori.

“L’aumento dei prezzi non è responsabilità dei nostri imprenditori agricoli, nè della trasformazione o distribuzione ma invece è causato dalle strategie che l’Europa nel passato non ha messo in campo. Il costo delle materie prime sono in aumento ed è per questo che già nella legge di bilancio abbiamo dato alcuni segnali, per andare incontro ai cittadini”.

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time alla Camera.

“Abbiamo stabilito un fondo per gli acquisti alimentari rivolto a sostenere con 500 mln euro le fasce più deboli. La misura è in fase di attuazione. Altre misure sono rivolte poi al settore produttivo, penso al fondo per la sovranità alimentare di 100 mln e che vogliamo implementare per sostenere le filiere in difficoltà. Poi c’è il fondo per l’innovazione in agricoltura di 225 mln per i prossimi tre anni per una sostenibilità ambientale che viaggi insieme allo sviluppo di prodotti di qualità. Abbiamo lavorato anche per contrastare l’italian sounding aumentando la dotazione degli ispettori Icqrf e dei carabinieri per contrastare il caporalato.

Nel corso dell’Agrifish ho chiesto in Ue che si ragioni su un intervento strategico dell’Europa sulla crisi agroalimentare e sui cittadini. La qualità è patrimonio della nostra nazione e dobbiamo salvaguardare le nostre produzioni.“