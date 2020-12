Question time Camera. Le risposte del Ministro Bellanova

-Su iniziative a sostegno del settore pesca:

Il settore della pesca è un asset strategico di questo ministero. Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di contenere le gravi conseguenze sociali ed economiche derivanti dalla sospensione delle attività produttive dovute al covid. Nel corso dei provvedimenti addottati fin da marzo abbiamo garantito la possibilità alle imprese del settore di accedere al fondo perduto e alle garanzie Ismea, compresa la cambiale per la pesca. Abbiamo istituito un fondo da 20 mln di euro finalizzato al ristoro dei danni delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, assicurando alle stesse di beneficiare per otto mesi di un esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori.

Abbiamo attivato gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori dipendenti e il bonus per i lavoratori e lavoratrici autonome del settore pesca. A questi interventi è seguito un fondo da 600 mln di euro per sostenere il settore agricolo e della pesca e l’attività di ristorazione.

Da ieri con l’entrata in vigore del ristoro quater il bonus potrà essere concesso anche alle imprese ittituristiche particolarmente segnate dalle crisi. Ho voluto inserire all’interno della legge bilancio misure ulteriori volte a sostenere il settore. Previsto un fondo di 150 mln di euro per il sostegno alle filiere della pesca e dell’acquacoltura, una parte destinata al mondo della pesca e il decreto attuativo sarà frutto di un confronto con tutte le parti interessate. Abbiamo poi rifinanziato con 7 mln di euro il piano triennale della pesca e con 14 mln euro il fondo solidarietà della pesca. Assicurata anche l’indennità per il fermo pesca.

Le iniziative del ministero non si esauriranno qui perché vogliamo far diventare il settore della pesca uno degli asset strategici del recovery plan.

-Su danni da maltempo in Sardegna:

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Sardegna il 27 e 28 novembre scorso hanno messo a dura prova la capacità del sistema idraulico della Regione di smaltire l’eccesso di precipitazioni, provocando la perdita di vite umane, oltre ad ingenti danni al patrimonio anche aziendale.

La difficoltà di adattamento del sistema produttivo ai cambiamenti climatici in atto è sotto gli occhi di tutti. Il settore agricolo è senz’altro quello più esposto, per questo necessita di investimenti mirati, in grado di affrontare non solo la fase emergenziale, ma di guardare anche al futuro. Fondamentale è la gestione del territorio, fortemente compromessa dall’abbandono delle aree marginali e dalla cementificazione indiscriminata.

Con questo obiettivo il Governo ha previsto, all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, un ambizioso piano di investimenti strutturali e di manutenzione straordinaria del territorio, per ridurre il rischio alluvioni e contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico. A ciò si aggiungono ulteriori investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo, non solo per la migliore gestione delle risorse idriche e per interventi di gestione forestale sostenibile e manutenzione dei sistemi di idraulica forestale in area montana e collinare, ma anche per la gestione e manutenzione del territorio rurale. Si tratta di un Piano che non ha precedenti nella storia recente, sia per la quantità delle risorse che saranno investite, sia per la qualità degli interventi da realizzare.

Ricordo inoltre che dal 2018, questo Ministero ha investito oltre 1,1 miliardi di euro per la realizzazione di 133 progetti che intervengono sul reticolo idrografico a prevalente uso irriguo, grazie ad una programmazione sinergica di diverse fonti di finanziamento, nazionali, europee e di coesione.

Relativamente al sostegno delle imprese agricole danneggiate, ricordo che la Regione Sardegna - oltre a poter attivare, nell’ambito del proprio programma di sviluppo rurale, la misura 5.1 destinata al ripristino della potenzialità produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche, - può richiedere, entro 90 giorni dal termine dell’evento, l’attivazione degli interventi compensativi ex-post del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/04, nei termini e con le modalità ivi previste.

Al riguardo assicuro fin da ora che, non appena la Regione formalizzerà la proposta, questo Ministero provvederà all’istruttoria di competenza per l’emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole, tra cui, i contributi in conto capitale volti al ripristino delle strutture aziendali danneggiate e alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.