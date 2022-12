Question time Camera, Ortofrutta. Lollobrigida: Pieno sostegno dal governo al settore. Firmato decreti e stanziati fondi a salvaguardia comparto

Il Masaf segue con la massima attenzione gli sviluppi del settore ortofrutticolo. Per far fronte ai danni procurati dalla siccità alle produzioni agroalimentari di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Umbria sono state adottati decreti di declaratoria eccezionale avversità atmosferica coi quali è riconosciuto il carattere eccezionale dell’evento. Analoghi decreti ho firmato nella giornata di ieri per gli eventi di siccità a partire dal mese di maggio 2022 nei territori di Sicilia, Toscana, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trento e Valle D’Aosta. Inoltre con specifica delega legislativa alle imprese agricole colpite da siccità e che non avevano sottoscritto polizze assicurative è stato consentito di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive. La norma reca una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro. Il Piano annuale di gestione rischio per il 2023 è in corso di trasmissione alla conferenza stato regioni, e si prevede l’entrata in regime del fondo mutualistico nazionale per le avversità catastrofali, agricat, che rappresenta per le imprese una rete di sicurezza. Il fondo recherà una dotazione finanziaria di 350 mln euro.

Ricordo inoltre che nell’ambito della organizzazione comune di mercato è favorito l’associazionismo tra produttori ortofrutticoli come valido strumento per aumentare il potere contrattuale nella fase di negoziazione con acquirenti e distributori. Le organizzazioni di produttori riconosciute sviluppano inoltre dei programmi di interventi finalizzati al miglioramento della produzione agricola, concertati tra i produttori agricoli associati, per i quali ricevono un contributo dall’Ue pari al 50% delle spese. Segnalo infine che abbiamo già notificato a Bruxelles il decreto attuativo di innalzamento dei massimali per il de minimis in agricoltura, e che passano da 62mila a 250mila euro per la produzione primaria, a 300mila per la pesca ed a 2milioni euro per le attività di trasformazione e commercializzazione. Attendiamo ora il via libero dall’Ue.

Il sostegno al settore ortofrutticolo avrà il pieno sostegno del governo.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del questiontime alla camera in merito al sostegno e salvaguardia del comparto ortofrutticolo