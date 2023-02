Question Time, mutui aziende agricole. Lollobrigida: A lavoro con Ismea per garantire sostegno ad agricoltori e giovani imprenditori

Su mutui aziende.

“Il decreto legge 21 del 2021 prevede all’articolo 19 la possibilità per le imprese agricole di richiedere la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui concessi per finanziare le loro attività. In particolare è concessa l’estensione del periodo di rimborso fino a 25 anni e con garanzia Ismea. La misura non è stata utilizzata secondo le attese per due motivi. La prima è la circostanza per cui gli istituti di credito siano tenuti a segnalare alla centrale rischi della banca d’Italia tutte le operazioni di ristrutturazione concesse. In secondo luogo pesa l’aumento dei tassi di interesse della Bce che rende poco conveniente la ristrutturazione dei mutui contratti in periodo di bassi tassi d’interesse.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time alla Camera.

“Altre misure vanno però incontro alle esigenze delle imprese agricole. È attiva la misura straordinaria che consente a ismea di rilasciare garanzie a titolo gratuito con percentuali di copertura al 100% a fronte di finanziamenti della durata massima di 10 anni con 24 mesi di pre ammortamento ed importo fino a 62mila euro. La misura del fondo di garanzia a prima richiesta ismea è operative con alcune novità. Ismea potrà garantire le piccole e medie imprese fino all’80% del valore del finanziamento a prescindere dai requisiti soggettivi e dimensionali.

Oggi ricordo che poi è ripartito il progetto Generazione Terra che permetterà ai giovani di veder finanziate buone idee e la loro passione per l’agricoltura con finanziamenti ismea fino al 100% per l’acquisto di terra.