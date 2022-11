Question time Senato, Cibo sintetico. Lollobrigida: finché saremo al governo non ci sarà mai cibo di laboratorio sulle nostre tavole

“Desidero sgombrare ogni dubbio, il governo è contrario al cibo artificiale come dimostrato dal presidente Giorgia Meloni che ha espresso la sua contrarietà formalmente. Come ministro Masaf è mia ferma intenzione di contrastare in ogni sede questo tipo di produzioni che rischia di spezzare il legame millenario tra agricoltura e cibo. Ritengo che il cibo sintetico rappresenti un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola e i diversi settori, cancellando ogni distinzione culturale nell’alimentazione umana, proponendo una unica dieta omologata con gravissime ricadute sociali sui piccoli agricoltori.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time al Senato.

“Il nostro paese sarà in prima linea per difendere il cibo naturale che è uno dei punti di forza del Made in Italy. Quest’anno raggiungeremo la soglia record di esportazioni di oltre 60 mld euro, un valore che dobbiamo proteggere da ogni tentativo di omologazione, di cui il cibo sintetico rappresenta l’apice estremo.

No mostra contrarietà è anche dal punto di vista ambientale, considerato l’alto impatto di emissioni prodotte dai bioreattori. D’appunto di vista sociale perché rischiano la desertificazione produttiva dei nostri territori. Dal punto di vista sanitario perché non esistono studi consolidati sugli effetti del cibo sintetico sulla salute.

Il nostro modello produttivo punta su filiere di qualità che siamo pronti a supportare ancora meglio. Punteremo anche sulla ricerca con l’aiuto del Crea. Rifiutiamo però modelli artificiali che vogliono sostituirsi all’ambiente e alla natura.

Finché saremo al governo garantisco che sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio.”