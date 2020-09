Question time Senato, le risposte del ministro Bellanova

Qui di seguito vengono riportate le risposte del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova nel corso del question time al Senato:

Il Ministero pone la massima attenzione agli sviluppi di mercato del settore ortofrutticolo che rappresenta una componente fondamentale dell’agricoltura del nostro Paese, in termini di occupazione, reddito, nonché di contributo al mantenimento e miglioramento del territorio.

Ricordo che nel corso del 2020 il mio Ministero ha stanziato 70 milioni di euro per finanziare il Fondo di solidarietà nazionale al fine di consentire alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica di beneficiare dei relativi interventi compensativi. Allo stesso fine sono stati stanziati ulteriori 40 milioni per il biennio 2021-2022.

Più in generale, nell’ambito della crisi dovuta alla pandemia Covid-19, il Mipaaf è stato costantemente impegnato, a livello nazionale ed europeo, nella ricerca delle più opportune soluzioni, alle numerose problematiche incontrate, a cominciare dai blocchi alla movimentazione di merci e persone, alle varie difficoltà commerciali, alle carenze di manodopera, alla semplificazione delle procedure nei controlli, senza tuttavia mai mettere in discussione le garanzie di qualità e sicurezza alimentare che caratterizzano le nostre produzioni.

Con queste finalità, sono stati adottati ben 7 decreti ministeriali e varie circolari, che hanno consentito alle imprese e alle Amministrazioni di gestire al meglio le varie misure di sostegno del settore, compatibilmente con le difficoltà dovute con la crisi in atto.

Oltre a questi interventi, necessari per gestire la situazione nella fase di emergenza, il Ministero ha avviato una serie di iniziative finalizzate a consolidare a livello strutturale il settore, in particolare sul fronte della competitività nei mercati e del sostegno all’export.

Rientra in questo ambito l'adeguamento della Strategia nazionale, per la cui finalizzazione è stato da tempo avviato un confronto costante con le Regioni, gli organismi pagatori e le organizzazioni di filiera, in considerazione dell’esigenza di implementare alcune tipologie di spesa e di attivare le più recenti novità introdotte a livello europeo.

In tale contesto, una particolare attenzione verrà riservata al percorso di condivisione delle linee guida finalizzate all’adozione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità, come strumento privilegiato di supporto e valorizzazione delle produzioni ortofrutticole italiane, in particolare sui mercati esteri.

Un'attenzione particolare sarà riservata alla riforma degli strumenti di gestione del rischio, in cui limiti sono sempre più evidenti, soprattutto per l'inadeguatezza finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

Queste problematiche saranno oggetto di confronto nel Tavolo ortofrutticolo che sarà convocato nei prossimi giorni.

A seguito di questa importante riunione assicuro il mio massimo impegno per definire un percorso incentrato sulla tutela e il rafforzamento di questo strategico settore agricolo.

----

OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata On. Fornaro in data 30 settembre 2020.

Signor Presidente, onorevoli deputati,

il nostro Paese condivide lo spirito e gli obiettivi sottesi alla strategia “Farm to Fork” e “alla strategia dell'UE per la biodiversità per il 2030” che intendono offrire risposte concrete a problematiche verso le quali il mio Ministero, le Regioni, il comparto produttivo agricolo e la intera struttura della filiera agroalimentare sono già orientati: il perseguimento di elevati standard qualitativi, le produzioni di origine, l’agricoltura biologica, nonché i sistemi di produzione a basso impatto ambientale.

Ritengo, tuttavia, che ci siano ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto se saremo in grado di valorizzare un nuovo approccio integrato.

Non si può, infatti, parlare di “sostenibilità ambientale” senza garantire, parallelamente, la vitalità e la resilienza economica e sociale dei sistemi agricoli e forestali e delle aree rurali nel complesso, avendo attenzione a che il settore primario, più di altri settori produttivi, produce esternalità positive e beni pubblici di portata strategica.

Quanto agli obiettivi specifici credo sia opportuno e corretto - nella logica di sussidiarietà tra Commissione e Stati membri - prevedere target non troppo stringenti per ciascun obiettivo, ai quali gli Stati membri dovranno attenersi, in modo tale da definire a livello comunitario le priorità strategiche, lasciando agli Stati Membri l'individuazione degli obiettivi, dei target e delle modalità di intervento, coerenti con le singole realtà nazionali e i relativi fabbisogni.

In questa direzione, l’ipotizzata formulazione da parte della Commissione Europea di raccomandazioni a ciascuno Stato membro per quanto attiene ai nove obiettivi specifici della PAC a cui il Piano Strategico Nazionale dovrebbe attenersi, e sulla cui base sarà valutato, dovrà essere attentamente ponderata.

Per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, è apprezzabile il grande sforzo della Commissione Europea nel fornire utili indicazioni che saranno sicuramente oggetto di approfondimento nel corso della definizione della strategia nazionale della PAC.

Dal punto di vista generale, pur condividendo la proposta di strategia nazionale della PAC, occorre maggiore flessibilità nella definizione degli interventi nel Piano Strategico Nazionale, al fine di tenere conto della diversità delle situazioni territoriali che contraddistinguono non solo i diversi Stati membri, ma anche i diversi territori regionali.

La nuova proposta sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 prevede per la PAC un aumento marginale di spesa, a fronte di ambizioni climatico-ambientali crescenti.

Inoltre, anche nell’ambito del nuovo “Strumento europeo di recupero” alla PAC, e più in particolare, allo sviluppo rurale viene assegnato solo l’1% dell’intera dotazione, pari a 7 miliardi di euro su 750, un importo che considero insufficiente rispetto al ruolo svolto dal settore agricolo nel garantire la sicurezza alimentare dei cittadini dell’Unione Europea e al contributo che gli agricoltori potranno assicurare alla transizione verde.

Su questo versante, assicuro il massimo impegno mio e del Governo al fine di mettere in campo tutte le azioni utili a tutelare e rafforzare il sistema agricolo italiano.

---

OGGETTO: Question Time Aula Camera On. LOLLOBRIGIDA.

Signor Presidente, Onorevoli deputate e deputati,

voglio ringraziare gli interroganti per aver posto un quesito che mi consente di ribadire la mia soddisfazione per l’esito dell’emersione dei lavoratori decisa dal Governo. Passo ad articolare le motivazioni che ci dicono perché non sia stata fallimentare con alcuni dati utili a chiarire i fatti.

Oltre duecento mila persone sono uscite dall’invisibilità. Un risultato enorme. Il massimo raggiungibile con le condizioni poste dalla norma.

Era noto fin dall’inizio che la misura avrebbe avuto una forte richiesta per la regolarizzazione delle persone che si prendono cura degli anziani, dei bambini, di chi non è autosufficiente. Di chi cura le nostre famiglie. Sono state oltre 176 mila le lavoratrici e i lavoratori per cui è in corso la procedura di regolarizzazione verso un regolare contratto di collaborazione domestica.

Avrei voluto, non è un segreto per nessuno, una norma ancora più estesa che ripristinasse la legalità e desse a tutte le persone sul territorio la possibilità di rispettare la legge vedendosi riconosciuti i diritti minimi.

Nel settore agricolo e della pesca sono state presentate 30.694 domande cui vanno aggiunte le oltre 12mila persone che hanno fatto richiesta di permesso di soggiorno. Se penso che le quote di lavoratori stagionali per l’agricoltura previste dal decreto flussi ogni anno ammontano a 14 mila unità, capite bene che in un anno drammatico abbiamo supportato le imprese agricole italiane dando una possibilità concreta e immediata di reperimento di manodopera.

A chi mette in dubbio che questa operazione sia stata utile per il contrasto al caporalato, elenco le province maggiormente interessate da questa piaga. Caserta, Ragusa, Latina, Napoli, Salerno, Foggia. Province che purtroppo nei mesi scorsi sono state interessate da indagini per lo sfruttamento dei lavoratori agricoli con episodi intollerabili. Oggi sono le prime per regolarizzazione.

Abbiamo strappato dalle mani dei criminali più di trentamila persone che ora lavorano per le nostre produzioni agricole in maniera legale. Mettendo in campo una buona pratica di inclusione e legalità. Una scelta di sicurezza per tutti, soprattutto nel corso della pandemia.

O è lo Stato a farsi carico della vita delle persone rese invisibili, anche dai decreti Salvini o sarà la criminalità a poterle sfruttare.

Le oltre duecentomila lavoratrici e lavoratori emersi ora dall’invisibilità ne sono la più chiara e trasparente dimostrazione.

Sui voucher sapete che abbiamo ampliato la possibilità ai percettori di reddito di cittadinanza e cassa integrazione guadagni di rendere compatibile il sussidio con il lavoro agricolo.

Il tema prioritario per me è il valore del lavoro. A partire da quelli cosiddetti umili. Per rendere attrattiva l’agricoltura è dirimente puntare sulla lotta al caporalato, sulla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e sulle strategie per attrarre giovani e donne.

Infine su eventuali episodi di distorsione della norma sono la prima ad aver stigmatizzato questo fenomeno e credo che la magistratura debba andare fino in fondo nel punire severamente i responsabili.