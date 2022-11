Question time Senato, obiettivi Masaf. Lollobrigida: tutelare qualità e produttori. Sovranità alimentare ha lunga storia, non vuol dire mettere fuori commercio l’ananas

“In merito alla nuova denominazione del ministero vorrei tranquillizzare quei parlamentari che nei giorni scorsi si sono mostrati allarmati. L’ananas non verrà messo fuori legge e prendo in prestito le parole del consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia: “Chi ironizza su frutta e ananas, oltre ad una caduta di stile, dimostra di non aver compreso la posta in gioco. La sovranità alimentare non è autarchia ma difesa delle proprie produzioni e modelli, in un mercato globale equo.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time al Senato.

“La sovranità alimentare ha una precisa storia e precisa valenza, spiegata bene dal fondatore di Slow Food Franco Petrini, che ringrazio pubblicamente perché ha spiegato bene questo concetto. Lo descrive infatti come la stella polare per affrontare la rigenerazione dell’agricoltura nel mondo, un concetto per cui si battono da anni molti movimenti. Se applicata correttamente, spiega Petrini, la sovranità alimentare crea un legame positivo tra dimensione locale e globale, permettendo ai popoli di essere liberi nelle loro produzioni e mettendo al centro il benessere delle popolazioni.

La sovranità alimentare inoltre non è un concetto nuovo, già altre nazioni hanno attribuito rilevanza al concetto dando. Rango costituzionale al concetto come Venezuela ed Ecuador. In Francia da anni adottano la medesima denominazione ed hanno saputo meglio di noi tutelare le loro produzioni.

Si vuole assicurare la sicurezza di approvvigionamento, la guerra ci ha fatto scoprire le nostre debolezze di fertilizzanti e grano duro. Negli anni si sono fatte scelte strategiche sbagliate, immaginando di produrre in altri luoghi a basso costo, senza valorizzare l’economia locale.

Serve avviare nuove pratiche virtuose, produrre secondo parametri di rispetto del mondo del lavoro, dell’ambiente e della qualità. La difesa di un modello di produzione che mette al centro la qualità, la centralità dell’imprenditore agricolo e la stagionalità sono fattori determinanti. I prodotti di eccellenza e la qualità vanno difesi.”