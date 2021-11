Question time Senato, Patuanelli: No a dieta unica e cibo sintetico. Uniti per sostenere zootecnia e Made in Italy

“Il nostro modello alimentare non può essere quello di un nutriente senza gusto e prodotto in modo sintetico. Se c’è qualcuno che pensa che quello sia il modello di riferimento a cui il mondo intero deve giungere, con sistemi alimentari prodotti in laboratorio e nelle fabbriche, allora non troverà mai il nostro appoggio e possibilità di strada.

La strategia one health non deve essere confusa con quelle One Diet, perché non esiste una dieta unica che vada bene per ciascun essere umano. Non esiste neppure un cibo buono che fa bene e un cibo insano che fa male, esistono invece diete equilibrate. Gli eccessi fanno male, mentre il consumo equilibrato di proteine animali, vegetali e di tutti i tipi di nutrienti è l’unico modo che abbiamo per essere sani insieme ad un corretto stile di vita.”

Così Stefano Patuanelli, ministro Mipaaf, nel corso del question time al Senato.

“Il settore della zootecnia oltre a questi attacchi ha anche delle criticità legate alla revisione della nuova pac, che porteranno ad una riduzione degli interventi a suo favore. Per questo motivo stiamo costruendo nella nuova pac e nel piano strategico nazionale degli ecoschemi dedicati alla zootecnia. In particolare avremo uno schema che prevede un pagamento finalizzato al raggiungimento di obiettivi di riduzione di consumo di antimicrobici negli allevamenti. Un secondo livello di impegno prevede invece un pagamento per l’attività di pascolo unitamente all’adesione al sistema di qualità nazionale benessere animale.

Nella legge di bilancio abbiamo riproposto la norma sulla compensazione iva, che vale 74,5 mld euro sul settore della zootecnia. Nel Pnrr cerchiamo di accompagnare la resistenza di reddito della zootecnia con misure complementari come il passaggio al biogas e biometano. Oppure la misura agrisolare.

Soprattutto Governo, Parlamento e tutta la filiera sono fortemente attivi a difesa dei sistemi produttivi italiano e dell’agricoltura italiana.”

Per saperne di più: