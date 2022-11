Questione time Camera. cinghiali, Lollobrigida: faro proposta di legge per ricostituire il comitato fanustico-venatorio

"Siamo di fronte ad un innegabile emergenza sanitaria che causa enormi danni all'incolumità pubblica, al sistema sanitario e enormi danni alle attività economiche. Oltre ad episodi di danneggiamento, c'è il rischio che con la presenza di animali infetti si debbano adottare misure di contenimento con abbattimento di suini nel raggio di diversi km, con rilevante pregiudizio per un settore strategico. Occorre modificare l'articolo 19 della legge 157 del 1992, prevedendo la semplificazione delle procedure per l'adozione dei piani di abbattimento approvati dalle regioni e adottando disposizioni per l'attuazione di piani in maniera rapida ed efficace. Su questo tema abbiamo avuto contatti con l'Ispra e il Ministero dell'Ambiente, organizzando una cabina di confronto per arrivare alla proposta di modifica normativa. Ai sensi della 157/92 il comitato faunistico-venatorio rappresentava un organo tecnico-consultivo , ma fu soppresso nel 2012. Riteniamo che le misure di contenimento debbano essere costantemente aggiornate a seconda dei dati forniti dal monitoraggio, dell'entità della popolazione e dello spostamento della stessa sul territorio. Il comitato faunistico-ventatorio potrebbe tornare ad essere un utile presidio per le misure di contenimento, per questo è mia intenzione intervenire con una proposta di legge, in sede di collegato alla Legge di bilancio, che consenta di ricostruirlo".

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula della Camera a Stefano Vaccari, Pd, sulle iniziative per l’urgente ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, anche in relazione all’emergenza dovuta alla proliferazione dei cinghiali.