Question time Camera. PNRR, Lollobrigida: estendere la platea dei beneficiari in agricoltura per le misure PNRR dedicate all’aumento di produzione energetica

"C'è la necessità di intervenire sulle misure dal PNRR per il settore agricolo. con l'obiettivo aumentare la quota di produzione energetica estendendo la platea dei beneficiari includendo gli studi agrari, oggi esclusi, poi ragionare il tema della normativa europea dei limiti imposti sull'autoconsumo, nonché intervenire sulle difficoltà di accesso al credito, coinvolgendo soggetti di garanzia pubblica come Ismea o Mediocredito Centrale. Potremmo raccogliere adesioni superiori rispetto al passato, in relazione al primo bando chiuso il 27 ottobre, ponendo il nostro paese in una posizione di assoluto rilievo dal punto di vista dell'efficientamento energetico. C'è un problema di governance: sono numerose le misure destinate alle aziende e agli attori del comparto agricolo, ma le competenze sono ripartite tra diversi ministeri. Dunque è necessario procedere in stretta collaborazione. Il comitato tecnico consultivo per i biocarburanti può definire una sinergia idonea. A questo confronto tecnico sarebbe opportuno che prendessero parte anche le associazioni di categoria e di settore, del mondo agricolo e energetico, per questo sarà mia cura promuovere un contributo attivo con le amministrazioni impegnate sul piano.

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida rispondendo in aula della Camera a Raffaele Nevi – FI-PPE sull’attuazione delle misure del Pnrr volte a incrementare l’efficienza energetica del settore agricolo.