Quirinale, Asproni: Solo 6 donne su 58 grandi elettori? Anacronistico e vergognoso

“Salutiamo con gioia la firma del memorandum. Il prossimo obiettivo? Una donna Presidente della Repubblica”. Patrizia Asproni, fondatrice in Italia di #Boycottmalens, un movimento per denunciare panel, conferenze, convegni ed eventi a rappresentanza esclusivamente maschile, commenta così la firma di No Women No Panel, il patto che sancisce in Rai la parità di genere per dibattiti e trasmissioni tv.

“Su 58 grandi elettori solo 6 sono donne – dichiara Asproni - ed è vergognoso e anacronistico che partiti ed enti locali abbiano scelto un gruppo composto quasi unicamente da uomini per eleggere il capo dello stato. Un dato che contrasta in maniera plateale con il programma del PNRR, secondo cui non c’è sviluppo senza la partecipazione delle donne, con l’agenda Unesco e con le determinazioni europee”.

Attiva da più di due decenni nel management culturale e nella promozione artistica, anche attraverso l’inclusione di genere, Patrizia Asproni è presidente di Confcultura, di Fondazione Industria e Cultura e del Museo Marino Marini di Firenze. “Come #Boycottmanels – dichiara – siamo felici di aver contribuito alla genesi di un protocollo tanto necessario quanto doveroso. Ora è tempo di portare la questione all’ordine del giorno nella gestione della cosa pubblica”.

Partecipante in qualità di esperta a Horizon Europe, programma dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione, oltre che guida della piattaforma IPOCH2, dedicata al patrimonio culturale europeo, Asproni ha presieduto, fino al 2016, la Fondazione Torino Musei e nel 2021 è stata protagonista di un TED Talk sul tema del gender gap nel mondo dell’arte.

“L’Italia vuole proiettarsi in avanti, ma rimane poi pervicacemente indietro; per questo è fondamentale il Parlamento preveda una rigorosa parità di genere. Se le intenzioni del PNRR rimanessero senza applicazione – sottolinea Asproni – ci batteremo affinché l’Europa, di conseguenza, estrometta l’Italia dal suo programma di erogazione fondi”.