Quirinale, Battistoni (FI): “Mattarella custode dei migliori sentimenti della Nazione. Auguri di buon settennato”

"Dobbiamo tutti ringraziare il Presidente Sergio Mattarella per la disponibilità che ha dato non soltanto al Parlamento, ma al Popolo italiano". Così, in una nota il Senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, sottosegretario al Mipaaf.

"In questi sette anni, il Presidente della Repubblica ha interpretato il ruolo in maniera ineccepibile, con senso di responsabilità, saggezza ed autorevolezza - prosegue Battistoni -. Oggi, con la sua rielezione, siamo andati oltre i partiti, oltre gli schieramenti, oltre gli steccati delle ideologie, chiedendo ad una delle figure più autorevoli del nostro tempo, di mettersi ancora a disposizione per il bene del nostro Paese".

"In questa partita così delicata, Forza Italia ha giocato un ruolo importante, posizionandosi come perno centrale e punto di equilibrio per la migliore sintesi che potesse essere trovata - conclude il senatore azzurro -. Il Paese reale ci chiedeva unità, maturità e senso di responsabilità. Per questo sono convinto che con il secondo mandato, il Presidente Mattarella potrà ancora essere il custode affidatario dei migliori sentimenti della nostra Nazione. A lui vanno i miei migliori auguri di buon settennato"