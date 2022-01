Quirinale, Casini l’uomo del ‘compromesso’ che unisce Destra a Sinistra e vuole gli Stati Uniti Ue. Ed evita rischio doppio tecnico Colle-Chigi

Il suo nome - negli ambienti più alti della Politica - veniva dato per certo già i primi di dicembre: Pier Ferdinando Casini è stato da subito indicato come il giusto compromesso tra Destra e Sinistra per la figura del prossimo presidente della Repubblica nel caso in cui il Centro Sinistra non avesse accettato la candidatura di Silvio Berlusconi. Una candidatura tesa - da quanto si apprende - a far restare Draghi al governo fino alla scadenza naturale, nel 2023. Per poi lasciargli la finestra aperta nei tempi giusti per poter correre per il Colle e ritirarsi da presidente della Repubblica. Senza che si verificasse il rischio di avere un tecnico a Palazzo Chigi e uno al Quirinale.

L'uomo indicato - ora che Berlusconi ha rinunciato formalmente alla candidatura che avrebbe lasciato Draghi ora premier e poi Capo dello Stato - sembra essere Casini.

Pier Ferdinando Casini ha finora dimostrato di essere la persona del giusto compromesso in ogni situazione:

è stato presidente della Camera

si è saputo districare nella commissione bicamerale di inchiesta sulle banche (dove era in esame l'affaire Montepaschi)

ha rapporti e legami stretti con il mondo dell'imprenditoria (la famiglia Caltagirone è a lui ancora molto vicina)

è stato presidente della Commissione Esteri del Senato, passaggio fondamentale per chi ambisce di salire sul gradino più alto del Colle

è vicino al mondo della Chiesa ma al contempo aperto all'innovazione sociale del Paese

ha sostenuto il Partito democratico nel corso delle Europee del 2019 cercando di unire la Destra alla Sinistra attraverso un partito di Centro

Il Centro Sinistra gli è debitore per l'elezione del sindaco di Bologna dove ha contribuito con una spinta importante

Da sempre vicino al Centro Destra e già appartenente ai governi di Destra

Inoltre Pier Ferdinando Casini è un europeista convinto che da sempre auspica la trasformazione dell'Unione europea in Stati Uniti d'Europa attraverso la creazione di un organismo a tutti gli effetti sovrano che si sostituisca ai singoli organi politici nazionali.

Casini, che è uno dei politici italiani più conosciuti all'estero, e ha inoltre numerose onorificenze donate dai Paesi d'Europa e non solo: