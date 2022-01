Quirinale, vertice Pd-M5S-Leu: nome alto profilo e condiviso. Salvini: al lavoro, ma basta veti da Sinistra

Ora che Silvio Berlusconi ha ritirato la propria candidatura, i giochi sono ripartiti e le carte cominciano ad essere posizionate sul tavolo. Sebbene coperte.

L'appuntamento è per domani alle 15, quando ci sarà il prima voto. Nel frattempo è working in progress sui nomi su cui puntare, a destra e a sinistra. Il Pd, M5s e Leu, incontrati alla Camera, hanno mandato una nota congiunta ribadendo la necessità di convergere su un nome di "alto profilo" e "largamente condiviso".

Nel corso dell’incontro di questa mattina delle delegazioni M5s, Pd e LeU, i tre Gruppi politici "hanno preso atto con soddisfazione del venir meno della candidatura più rappresentativa dell’intero Centrodestra. Quanto avvenuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo elegge il Presidente della Repubblica. Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese” si legge nella nota dopo l’incontro alla Camera sul Quirinale.

Dal Centrodestra è Matteo Salvini a parlare limitandosi a dire: basta veti da Sinistra. “Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il Centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – da Sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo”.