Quote latte, Assessore Lombardia: Garantire continuità aziendale per non impoverire patrimonio zootecnico

Bene l'emendamento che consente di riaprire i termini per la rateizzazione del pagamento delle multe derivanti dalle quote latte. È una piaga che va risolta, salvaguardando le imprese agricole nelle quali in molti casi c'è stato un cambio generazionale in questi anni. Dobbiamo garantire continuità aziendale e non impoverire il patrimonio zootecnico, accompagnando le aziende che hanno in eredità questa situazione per superare le difficoltà e mettersi in linea col futuro". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi in merito all'emendamento al decreto legge Ucraina bis.