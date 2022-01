Quote latte, prelievo supplementare italiano incompatibile con Ue. Questione non più rinviabile

La sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma quanto già sancito nel precedente pronunciamento dell’11 settembre del 2019, in materia di regole per la chiusura dei conteggi di fine campagna di commercializzazione, con le quali calcolare il prelievo supplementare definitivo a carico dei produttori di latte che hanno superato il quantitativo di riferimento a loro disposizione.

Le disposizioni italiane sono incompatibili con la normativa europea, in particolare per quanto riguarda la restituzione in via prioritaria del prelievo riscosso in eccesso a favore dei produttori che hanno rispettato l’obbligo del versamento mensile anticipato dello stesso.

L’ultima sentenza accoglie le ragioni dei ricorrenti in riferimento alla campagna di commercializzazione 2005-2006. La precedente sentenza del settembre 2019 si riferisce alla annualità 2003-2004.

Qualche mese prima e, precisamente, il 27 giugno 2019, c’è stato un primo pronunciamento della Corte di Giustizia su un analogo contenzioso riguardante le regole italiane per la riassegnazione a fine campagna dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Questa causa riguarda l’annata lattiero-casearia 2000-2001 e contiene la conclusione della Corte che la riassegnazione deve essere effettuata in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

Oltre ai tre dispositivi menzionati, è necessario segnalare una fondamentale sentenza del 24 gennaio 2018 promossa dalla Commissione europea che ha denunciato l’inadempimento da parte dello Stato italiano per la violazione del mancato pagamento del prelievo imputato e del mancato recupero in caso di omesso versamento.

Pertanto, si può senz’altro affermare l’esistenza di un grosso problema che mantiene aperta la questione della corretta applicazione del regime delle quote latte in Italia, a distanza di circa dodici anni dall’ultima imputazione di prelievo a carico del nostro Paese e di quasi sette anni dalla fine del regime.

Prima o poi è necessario affrontare di petto la questione e provare a trovare una soluzione definitiva che tenga conto dei diversi interessi in campo.

In tale contesto non si deve ignorare il contenzioso in atto con la Commissione europea, la quale anche nell’ultima relazione disponibile del 12 luglio 2019, concernente la valutazione dei progressi comunicati dall’Italia per quanto riguarda il recupero degli importi dovuti dai produttori di latte, ha per l’ennesima volta richiamato l’esigenza che le autorità nazionali italiane mettano in atto tutte le necessarie misure per superare gli adempimenti accertati. In particolare, l’esecutivo comunitario chiede di “attuare con diligenza un sistema efficace di recupero degli importi dovuti che produca risultati concreti e visibili”.

È evidente allora che esiste un incombente rischio di corto circuito a livello italiano, in quanto il debito con l’Unione europea permane ed i conteggi per individuare il prelievo dovuto da ogni singolo produttore con eccedenza risultano viziati dal difetto di incompatibilità con la norma comunitaria, in particolare per quanto riguarda le tre campagne di commercializzazione menzionate in precedenza.

La gestione delle quote latte in Italia è stata lungamente problematica, a cominciare dalla prima introduzione nella campagna 1984-85 e solo dal 2006, come è riportato nell’ultima sentenza del 13 gennaio 2022, si è verificato un allineamento probabilmente definitivo, tra le regole unionali e quelle attuate sul territorio nazionale.

Non sarà facile per le istituzioni e la politica trovare una soluzione. Tuttavia è necessario prendere atto che prima o poi non sarà più possibile ignorare la materia e nascondere la polvere sotto il tappetino.

Ermanno Comegna