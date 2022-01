Quote latte, Risso (Terra Viva Cisl): Tavolo urgente al Mipaaf, chiudere quanto prima la partita

Ricevuti dal vice Prefetto di Milano Donatella Cera i dirigenti di Terra Viva Lombardia chiedono sia tempestivamente affrontato il tema delle quote latte, che sta pesantemente penalizzando molti allevatori, in particolare nel territorio lombardo e nel piemontese.

“Abbiamo sospeso la mobilitazione prevista per sabato scorso, 29 gennaio, dopo la disponibilità giunta dalla Prefettura di Milano ad un confronto sul tema – spiega il referente di Terra Viva Lombardia Giuseppe Fumagalli – Il Vice Prefetto Cera ha recepito le nostre istanze, presentate a nome delle molte aziende associate, allevatori che in questi anni hanno investito ingenti risorse per il personale, l’aggiornamento dei macchinari, azioni per il benessere degli animali. E’ il momento di dare una risposta concreta a questi imprenditori, ed evitare il tracollo di un intero comparto produttivo primario”.

“Questa è l’ennesima minaccia alla tenuta di un settore, quello agroalimentare e della produzione del latte in particolare, penalizzato da decenni. E’ arrivato il momento di chiudere questa partita, considerando che gli allevatori multati non possono attualmente accedere a fondi PAC e PSR – ribadisce il Presidente nazionale Claudio Risso – Il Ministro Patuanelli apra subito un tavolo ministeriale sulla vicenda e, con la collaborazione delle associazioni di categoria come la nostra, si trovi una pronta soluzione. Già molti tribunali, compreso l’ultimo pronunciamento della Corte di giustizia dell’Ue, hanno dato ragione ai produttori di latte. Se la politica non saprà dare risposte chiare, torneremo in piazza per far valere le ragioni dei nostri associati”.