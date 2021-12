Quote latte, Tar Friuli annulla cartella da 648mila euro per campagna 2005-2008. In Finanziaria emendamento per riabilitare produttori ai fini della Pac

Il Tar del Friuli dà ragione a un produttore di latte e annulla l'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate per una sanzione da oltre 648.000 € di multe delle quote latte.

A ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate ha notificato una multa di 648.322 € da pagare riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte, le cosiddette quote latte, relativo alla campagna lattiera del periodo 2005 2008. E annulla l’intimazione di pagamento gravata.

Proprio in queste ore è al vaglio della Finanziaria l'emendamento a firma Vallardi che annulla il sequestro dei conti correnti dei debitori delle quote latte e riabilita ai fini della riscossione della Pac coloro che erano oggetto delle multe delle quote latte.

Di seguito AGRICOLAE pubblica la Sentenza in Pdf:

Sentenza Tapparo AdER Agea AA 367 378

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica l'emendamento presente tra i segnalati:

165.0.64

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole ''entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,'' sono sostituite dalle seguenti ''e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,'';

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

''10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.''»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.