Raccolta legname, Lollobrigida: tema fondamentale per salvaguardia ambiente, in favore degli agricoltori

"Abbiamo avvitato un meccanismo virtuoso che stiamo portando avanti senza ideologismi. I presidenti di commissioni possono avere uno stimolo a collaborare, senza pregiudizi, per trovare soluzioni in favore dei cittadini e in particolare per l'agricoltura. Questo tema è centrale per la salvaguardia dell'ambiente e chi meglio può farlo degli agricoltori. Dove diminuiscono le attività agricole sparisce la manutenzione del territorio, in particolare lungo fiumi e torrenti. La pulizia degli alvei e delle coste è fondamentale e questo decreto non penalizza chi si occupa dell'ambiente al meglio, attraverso un circolo virtuoso che porta anche all'accumulo di legname. Questo decreto è stato approvato in tempi rapidi, con puro pragmatismo. Questo fondo potrà essere implementato in futuro".

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, in occasione della presentazione del decreto per la raccolta del legname.