Radio24, Patuanelli: Dopo Pasqua ulteriori 5 mld euro per taglio costi benzina ed energia. Valutare scostamento bilancio e risorse da extra profitti aziende energetiche

“Abbiamo già messo 15 mld euro sul tavolo in questi primi mesi del 2022 ed abbiamo la possibilità di intervenire subito dopo Pasqua con ulteriori 5 mld sempre in questa direzione, cioè tagliando il costo della benzina, del gasolio, il prezzo dell’energia elettrica a sostegno di imprese e famiglie. Questa di 5 mld euro è una cifra che può essere utile in questo momento mettere in campo immediatamente ma si dovrà ragionare anche su come trovare ulteriore strumenti di sostegno perché l’aumento dei costi pesa in particolare sul produttore primario.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento a Radio24.

“Lo scostamento di bilancio è uno strumento che dovrà essere valutato quanto prima, così come ulteriori elementi che abbiamo introdotto recentemente legati all’aumento delle imposte sugli extra profitti fatti dalle aziende che hanno a che fare con l’energia può essere un’altra strada per reperire soldi. In questo caso si parla di reperimento di risorse per 4 mld euro con un aumento del 10% della tassazione, il che significa che parliamo di 40 mld euro di extra profitti.

In questo momento non c’è alcun problema di approvvigionamento sugli scaffali. Gli stock sono sufficienti ma c’è un problema di costo. È evidente però che la durata del conflitto è una variante importante e potrebbero iniziare a scarseggiare anche alcuni prodotti che a livello Ue sono forniti dal mercato ucraino e russo. Meno dipendenza abbiamo come paese Italia, non mi preoccupano dunque le forniture che mancheranno da Russia e Ucraina.

I problemi maggiori riguarderanno i paesi del nord Africa dove potrebbero nascere tensioni legate all’aumento del costo del grano. Problemi che abbiamo affrontato a Bruxelles e come ministero abbiamo appena sottoscritto il versamento di 6 mln euro che si aggiungono agli importi già dati dal Maeci alla Food coalition in ambito Fao.

Sul tema fertilizzanti, da parte nostra c’è una maggiore diversificazione sui mercati ed anche in questo caso non vedo un problema di quantità ma di prezzo. Nell’ultimo decreto abbiamo inserito una variazione legislativa riguardo all’utilizzo dei fertilizzanti naturali, il cosiddetto digestato che è molto utile per concimare.

A fronte di tensioni cosi forte il rischio è che l’aumento dei prezzi rimanga a questi livelli andando a diminuire il potere d’acquisto dei cittadini. Bisogna sostenere le fasce più deboli che con aumenti inflativo del 6-7% vedono ridotta la loro possibilità d’acquisto. Questo poi incide anche sui consumi e sulla parte produttiva. Gli interventi possono essere perciò quelli diretti a sostegno delle fasce più deboli oppure un taglio dell’IVA ma è più praticabile la prima.”