Rai, Anni 20. Gasparri: Agcom intervenga sui tentativi dittatura degni di Pol Pot dei sinistri e di Salini

“Vietato criticare l'Europa per il PD che grida allo scandalo e invoca la censura per un satirico editoriale sulle direttive europee in tema alimentare. Grave che l'AD Salini, invece che difendere il pluralismo del Servizio Pubblico, si sia affrettato a minacciare provvedimenti disciplinari. Porterò il tema in Commissione di Vigilanza e chiederò l'intervento dell' AgCom a tutela della libertà di pensiero, critica e satira. Il regime del pensiero unico non fa prigionieri, davanti a questa deriva terrorizzante agiremo nelle sedi preposte e lasciamo ai turboeuropeisti di comodo i brindisi all'Europa con un cartone di vino annacquato e tartine agli scarafaggi, non potendo neanche riderci sopra come nella celebre scena del piatto di pasta, dove Nando Mericoni, il nostro Alberto Sordi nazionale, davanti al cibo moderno avrebbe detto: ‘maccherone m'hai provocato e io te distruggo’”.

