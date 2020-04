RAI, BERGESIO E CENTINAIO (LEGA): RISPOSTA VERTICI AZIENDA SU RELAZIONE ZOOTECNIA-COVID È PARADOSSALE

“La risposta fornita dai vertici di Rai 3 al nostro quesito presentato in Commissione Vigilanza sui servizi di Sapiens e Indovina chi viene a cena, in cui venivano criminalizzati gli allevamenti intensivi fino a ipotizzare un nesso di causalità assolutamente privo di fondamento, con la diffusione del Coronavirus, è intollerabile e irricevibile per due ragioni essenziali”. Così i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio. "Innanzitutto - spiegano nella nota i rappresentanti del Carroccio - la rete non propone una sua posizione sulla vicenda ma si limita a illustrare la sua autodifesa, peraltro paradossale perché omette di trattare proprio le parti dell’inchiesta sotto accusa, rifacendosi esclusivamente a una relazione dei responsabili della trasmissione”. “Una replica quindi inadeguata e un modo di operare quanto meno singolare visto che la Rai non si preoccupa nemmeno di spiegare perché la propria valutazione della vicenda coincide con quella dei responsabili della trasmissione”. “Inoltre la risposta non affronta in alcun modo la questione centrale sollevata dal nostro quesito, ovvero l'assenza di contraddittorio nel servizio che induce i telespettatori in un convincimento scientificamente scorretto”. “Pretendo che l’azienda – conclude infine Bergesio - risponda in modo conforme alle regole ai quesiti posti dai commissari rispettando il ruolo del Parlamento. Mi stupisce infatti, la superficialità anche di chi ha ruoli autorevoli, nel trasmettere risposte così inconsistenti”. E conclude “I quesiti rientrano nell’ambito di una delle funzioni principali di questo organismo bicamerale, ovvero quella di verificare la qualità dell’informazione e l’aderenza dei contenuti ai principi del servizio pubblico. Risposte del genere, invece, sviliscono tale importante funzione”.

