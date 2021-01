Rai, Lega: Inquietante propaganda per Conte nei Tg. Governo M5s/Pd peggio del Minculpop!

La vicenda delle immagini di Giuseppe Conte autoprodotte da Palazzo Chigi da diffondere nei notiziari Rai, come confermato da Viale Mazzini, desta preoccupazione e delinea un'attività di propaganda da parte dei collaboratori di Conte a favore del Presidente del Consiglio nei telegiornali del Servizio Pubblico, e soprattutto al Tg1" lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Alessandro Morelli, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi. "Immaginiamoci quale putiferio mediatico si sarebbe scatenato se, ai tempi in cui era Ministro dell'Interno, Matteo Salvini si fosse fatto realizzare delle immagini ad hoc da diffondere nei telegiornali Rai". "Le immagini in questione, per giunta" proseguono i parlamentari, "sono create ad arte per veicolare l'immagine di un Presidente laborioso e solerte, in stile Minculpop nel Ventennio. Una vicenda scandalosa e inquietante" concludono, "che indigna ancor di più pensando a come il M5s, fino a qualche tempo fa, gridasse alla presunta propaganda altrui, guardando la pagliuzza negli occhi degli altri anziché la trave nei propri".

