RAI, LEGA: NO A DOCUFILM SU CAROLA, RISPETTO PER SERVIZIO PUBBLICO E CONTRIBUENTI

Abbiamo presentato un'interrogazione alla Rai perché, con urgenza, chiarisca i contorni di una vicenda che definire grottesca appare riduttivo. Secondo quanto riportato da accreditate fonti di stampa, l'azienda di Stato ha comperato, spendendo ben venticinquemila euro, i diritti del film-documentario “Sea Watch 3”, per poi trasmetterlo su Rai 3 all'interno di una serata dedicata al tema dell'immigrazione. Il docu-film, realizzato da due giornalisti tedeschi, racconta le vicende dell'abuso compiuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019, da Carola Rackete quando, come si ricorderà, decise di forzare il blocco della Guardia di Finanza e di attraccare a Lampedusa, consentendo lo sbarco di 53 migranti, in aperta violazione delle disposizioni dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini e delle leggi italiane. Pensare che i soldi dei contribuenti si possano serenamente sperperare per l'acquisto di un prodotto di così bassa levatura e politicamente indirizzato, è una dimostrazione di arbitrio e di arroganza senza pari, che solo una maggioranza lottizzatrice come questa poteva avere. Si rispettino i contribuenti, si rispetti la Rai e la sua tradizionale vocazione di servizio pubblico: per i radical chic del mare c'è posto sui giornali amici di partito, di sicuro non a viale Mazzini".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK