RAI, SALVINI: ORA CI ASPETTIAMO INCHIESTA REPORT SECONDO CUI COVID NATO IN UNA STALLA LOMBARDIA. CENTINAIO: FAKE NEWS, ZOOTECNIA ITALIANA LA PIU CONTROLLATA AL MONDO

Matteo Salvini, il leader della Lega, risponde duramente alla puntata che Report, lunedì 13 aprile, ha dedicato agli sversamenti del comparto della Zootecnica nella zona del bresciano e dell’ipotetica correlazione tra l’allevamento di bovini, l’inquinamento e la maggiore diffusione in Lombardia del Coronavirus. “Ora mi aspetto un’inchiesta giornalistica che dimostri che il Coronavirus non è nata in Cina ma in una stalla bresciana. Siamo al surreale. La Regione Lombardia sta rispondendo con un consiglio che sta pensando alla ripartenza e non alla caccia alle streghe e all’inseguimento alle vacche”, ha dichiarato Salvini ad una domanda posta da AGRICOLAE durante la conferenza stampa online. Sull’argomento è intervenuto anche Gian Marco Centinaio, ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel precedente governo Conte, accusando la Rai di non rispettare il suo ruolo di emittente pubblica: “Mi dispiace che la tv di stato trasmetta fake news di questo tipo. Sappiamo che gli allevamenti lombardi e italiani sono controllatissimi, sono tra i più controllati al mondo. La carne che esce è di altissima qualità e non viene solo riconosciuto da noi ma dai più importanti organismi mondiali di controlli”. Per il senatore la tesi di fondo del servizio presentato di Report è inaccettabile: “Dire che i nostri allevatori stanno inquinando o dire che il Coronavirus parta dalla nostre stalle è una fake news. Che poi sarebbe la stessa accusa partita anni fa in cui si diceva che una stalla inquina molto di più della tangenziale ovest di Milano nell’ora di punta. Se vogliamo uccidere l’agricoltura italiana divulghiamo cose del genere e faremo male al nostro paese”.

