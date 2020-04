RAI SU ZOOTECNIA, RANUCCI: REPORT RISPONDERA EVENTUALMENTE NELLE SEDI ISTITUZIONALI

“Risponderemo eventualmente nelle sedi istituzionali”. Sigfrido Ranucci, conduttore e giornalista di Report, risponde così con AGRICOLAE alle accuse del presidente della Coldiretti Ettore Prandini (intervistato nella puntata d lunedì 13 marzo) che ha contestato a Luca Chianca, l’autore del servizio andato in onda lunedì sulla zootecnia in Lombardia, di non aver mandato in onda i dati prodotti e le risposte registrate in maniera integrale così da non stravolgerne il senso. Già la scorsa settimana erano partite due lettere al presidente della Rai Marcello Foa da parte di tutta la filiera zootecnica per lamentare un'informazione da parte della tv pubblica alterata, inadeguata, pretestuosa e scorretta. “I dati che abbiamo presentato ci sono stati forniti da Arpa Lombardia. Se Prandini afferma che non abbiamo trasmesso le sue risposte può chiederci la rettifica, se lo ritiene opportuno può chiamarci e noi la trasmetteremo, come abbiamo sempre fatto”, precisa Ranucci.

