Rapporto agroalimentare, Confagricoltura E.Romagna: “PLV + 8%, occupazione agricola +13% ma è boom di costi di produzione per le aziende agricole”

Infine serve assolutamente un approccio nazionale condiviso tra Governo e Regione per ridare impulso a settori chiave in grave sofferenza come il frutticolo, il suinicolo e l’agriturismo. In particolare nel comparto frutta dove i danni produttivi del 2020 si sommano a quelli dell’annata in corso. Risultato: «Se lo Stato non interviene subito con contributi a fondo perduto, le aziende muoiono», incalza Bonvicini. Le carni suine hanno chiuso l’anno della pandemia con un meno 14% di Plv (crollo delle macellazioni di capi da allevamenti regionali del -8% e dei prezzi medi intorno al -7%). «È partita la richiesta da parte delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia affinché sia convocato con urgenza il tavolo suinicolo nazionale ma ad oggi – lamenta il presidente regionale di Confagricoltura – non è stata data risposta». L’ agriturismo, che registra un calo di turisti del 40% nel 2020 , sconta le perdite dovute alle misure anti-Covid ed ha anch’esso bisogno di misure di sostegno immediate per superare la crisi.

