Rapporto Ismea Qualivita 2022, Bonaldi (FederDOC): Affrontare nuove sfide stando uniti. Vino fa parte della dieta mediterranea, da tutelare e non confondere uso con abuso. VIDEOINTERVISTA

"Le denominazioni di qualità stanno andando bene, abbiamo visto dallo studio che negli ultimi dieci anni stanno progredendo. Questa crescita la vediamo come settore vino e rappresenta una parte importante di queste Dop che stanno andando bene. Abbiamo però della variabili economiche importanti, tra cui la guerra in Ucraina, la crisi, l'inflazione e per cui bisogna fare gruppo e fare sistema per trovare anche nuove idee e cercare di far funzionare meglio questo sistema che ha dato ad oggi risultati molto positivi. Abbiamo però nuove sfide di fronte ed occorre metterci insieme per affrontarle uniti. Ci preoccupa l'atteggiamento di una certa Europa che comincia a mettere in discussione degli elementi che per noi sono assolutamente positivi. Quando si comincia a parlare di alcol noi siamo perfettamente consapevoli che l'abuso sia assolutamente negativo, ma quando parliamo di vino stiamo parlando di un'altra cosa. Si tratta della dieta mediterranea che ha degli effetti molto positivi e noi questo vogliamo tutelare, la consapevolezza del bere bene e in maniera consapevole. Con l'alcol parliamo di altro.

Così ad AGRICOLAE Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di FederDOC, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea Qualivita 2022.