Rapporto Ismea-Qualivita, De Castro: Agricoltura sostenibile sia sviluppata con i produttori e non contro

“C’è una straordinaria crescita in atto, ma viviamo anche un momento delicato. Ci sono diversi cambiamenti in ballo. Stiamo parlando della riforma della Pac, della Next generazion per lo sviluppo rurale e le nuove opportunità per i consorzi. Questi sono un elemento centrale che deve trasformarsi in un governo e gestione dell’offerta. Non si tratta di allargare le competenze, ma migliorare la diffusione di prodotti. Dietro la qualità serve una gestione dell’offerta e quindi dei prezzi. Entro pochi mesi la ministra Bellanova potrà portare a conclusione il decreto legislativo per aumentare l’ambito d’intervento dell’Icqdrf per la lotta alle frodi.

Il Green Deal e il Farm to Fork possono essere un motivo di preoccupazione. La sostenibilità economica, sociale e ambientale deve rimanere sempre in testa ai nostri pensieri. La politica comune agricola è nata per salvaguardare il reddito degli agricoltori e non ci possiamo permettere di lasciare nessuno per strada. L’agricoltura sostenibile deve essere sviluppata con gli agricoltori e non contro gli agricoltori, così che rimangano competitivi sul mercato”. Così l’onorevole Paolo De Castro, europarlamentare (Pd) a conclusione del webinar di presentazione del XVIII rapporto Ismea-Qualivita.