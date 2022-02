Rapporto Ismea-Qualivita, Patuanelli: Pericoli dalla riforma delle denominazioni protette. VIDEOINTERVISTA

“Il rapporto può essere letto in due modi diversi. Da Un lato è guardare prodotto per prodotto, ma è più importante guardare il modello nel suo complesso, la sua riforma e la sua valorizzazione, così da esaltare queste eccellenze. La nostra produzione Agro-alimentare è basata sulla qualità, ma c’è un contrasto tra questo modello e alcuni proposti in Europa, tra cui l’idea di una omologazione agricola. Le caratteristiche del territorio del nostro paese sono diverse, come le tradizioni e questo valore va tutelato. Vedo tre grandi pericoli: la riforma delle denominazioni, che rischia di ridurre il range di tutela. Non deve passare il messaggio che non ci sia più protezione, per questo dobbiamo “portare a bordo” altri paesi come Francia e Spagna. C’è poi la questione della salute pubblica. La moderazione nel consumo di alimenti è un valore assoluto e questo è un elemento fondamentale. Infine c’è la questione dell’etichettatura. I consumatori stanno diventando più consapevoli. Il mercato non deve essere influenzato dalle etichette, il dibattito è acceso tra i paesi, che stanno cambiando le proprie posizioni iniziali”. Così Stefano Patuanelli, ministro delle politiche Agricole, in occasione della presentazione del rapporto Ismea-Qualivita 2021 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.