Rapporto Ismea-Qualivita, Ricci Curbastro (Federdoc): Chiediamo un nuovo standard di sostenibilità unico per il vino

“Le DOP sono delle eccellenze che garantiranno anche in futuro il successo di questa tipologia di prodotti. Lo sono in quanto filiera territoriale, dove dietro al prodotto ci sono cultura e modelli aziendali. Le denominazioni hanno dimostrato di poter essere un rifermento per il mercato e il Made in Italy. Stiamo investendo troppo poco per garantire un futuro a questo momento di successo. Pensando ai dati e agli accordi bilaterali, è comunque necessario che il paese investa di più: rischiamo che le copie che vediamo in giro rischiano di impoverire il nostro lavoro. Questa è l’urgenza che va portata avanti sia in Italia che all’estero, ma non trovo reazioni del governo su queste difficoltà. Il numero di riconoscimenti è cresciuto e stiamo valutando una politica di razionalizzazione, che non significa chiudere le denominazioni, ma significa raggrupparle con una giunzione di territori limitrofi: quale denominazione in meno e qualche sotto zona in più.

