Rapporto Ismea Qualivita, Saccani: lavorare su qualità e legame coi territori. Mercato estero ci premia. VIDEOINTERVISTA

“Questi momenti di confronto sono utilissimi ed è importante avere delle analisi dettagliate dei settori. Per quanto riguarda il futuro è emerso in maniera chiara che noi non leo diciamo quantità ma dobbiamo insistere sulla qualità, per cui è fondamentale continuare a lavorare sui nostri prodotti, sul legame coi territori e sulla qualità che soprattutto i mercati esteri stanno premiando.”

Così Pier Maria Saccani, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop a margine della presentazione del Rapporto Ismea Qualivita 2022.

“La filiera sta subendo molto ed è sicuramente impoverita da tutti questi aumenti perché la materia prima latte per noi ha un costo molto rilevante, poi ci sono tutti i costi accessori dal trasporto all’imballaggio i cui rincari incidono sulla filiera. Vediamo però un interessa sempre maggiore dai mercati esteri che sono disposti a pagare qualcosa in più per avere un prodotto fortemente legato ai territori e dagli alti standard qualitativi. C’è però bisogno di ristabilire un equilibrio perché la filiera sta in piedi solo c’è un equilibrio tra tutti gli anelli, così da presentarsi al mercato con prezzi adeguati.”