Rappresentanza Italia in Ue, Prandini: aumentare numero di funzionari italiani in Europa significa promuovere e tutelare interessi nazionali

"Nel primo incontro che ci fu con l'attuale presidente del Consiglio fu proprio la Coldiretti a chiedere che in agenda fosse introdotto l'aumento della rappresentanza italiana in Ue. Bisogna uscire dalla logica di questi ultimi anni a causa della quale l'Italia ha perso rappresentatività in Europa e mettere in condizione i funzionari di tutelare gli interessi economici del nostro Paese".

Così ad AGRICOLAE il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare positivamente la notizia secondo la quale il ministro degli Esteri Antonio Tajani avrebbe intenzione di aumentare il numero dei funzionari italiani in Europa, oggi sotto-dimensionati rispetto agli altri stati membri e paesi extra Ue, come gli Stati Uniti.

"Aumentare il numero di funzionari italiani in Europa significa avere maggiore opportunità per promuovere le politiche italiane e seguire tutti i dossier al fine di tutelare le attività economiche dell'Italia e del Made in Italy. Lo dimostra il fatto che in questi ultimi anni mentre l'Italia non prestava attenzione a questo aspetto gli altri hanno potuto portare avanti i propri interessi nazionali".