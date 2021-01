Recovery, Bellanova: tagli a settore per sgarbo nei miei confronti o sfregio verso agroalimentare. Per ora nessun documento ricevuto

"Siamo all'11 di gennaio e il Recovery non ci è stato ancora consegnato. Sono stufa di appelli a far presto. Non hanno voluto scrivere il testo con noi sebbene avessimo mandato le nostre proposte. Capiremo se le nostre proposte sono state prese in considerazione solo quando ci saranno consegnati i progetti. Ma per ora ci sono stati consegnate solo 13 paginette e delle tabelle. Per quanto riguarda il settore di cui mi occupo o si è voluto fare uno sgarbo nei confronti del ministro delle Politiche agricole o uno sfregio al comparto agroalimentare".

Così a TGSky24 il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.

"In Consiglio dei ministri, senza un documento completo, si potrà parlare dunque solo di emergenze", spiega ancora il ministro che resta in attesa del documento completo e che si dice pronta a dare le dimissioni.

"Quello che so per certo è che nel Cdm del 4 gennaio abbiamo discusso dalle 21 alle 1.00 di notte se le scuole dovevano aprire il 7 gennaio o l'11. Credo sia indecente in una fase come questa".

"Abbiamo presentato tutto anche a Gualtieri. Sta di fatto che ancora un'idea di come si debbano impegnare i 209 miliardi non c'è. Dopo aver letto il documento decideremo cosa fare". Il punto è la qualità della proposta e dell'azione complessiva del Governo", spiega.

Fino adesso il Governo ha operato per Bonus, ma, spiega Bellanova, quando finirà la cassa integrazione e le aziende potranno licenziare i nodi verranno al pettine. "Per questo servono investimenti, in primis sulle infrastrutture. Non bastano risorse a pioggia. La filiera agroalimentare è strategica, in grado di dare nuovi sbocchi occupazionali per le nuove generazioni e può portare l'Italia nel mondo. Ma non può essere che ogni euro che viene portato al sistema agroalimentare debba essere una lotta da parte del ministro".

Il ministro prende poi come esempio la meccanizzazione agricola, fiore all'occhiello italiano, che anche in passato ha ricevuto il Niet da parte del Mef di Gualtieri.

"L'industria meccanica agricola per esempio è leader in Europa. Investire in questo si traduce nel creare occupazione italiana".

"Se il metodo di Governo è questo è evidente che siamo al capolinea. Abbiamo presentato 60 punti nei quali abbiamo anche lavorato per gli altri comparti, come quello della Sanità", prosegue ancora la ministra.

Posso anche commettere degli errori ma non dico falsità o bugie. Il documento non ce l'ho e non credo lo abbiano neppure gli altri partiti. I problemi vanno affrontati e risolti", conclude.