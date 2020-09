Recovery Fund, Agostinelli, M5S Senato: rilancio agricoltura passa per sostenibilità e Green economy

“Il recovery fund è uno strumento finanziario che avrà importanti ricadute su tutto il sistema Italia e anche per l’agricoltura potrà essere un efficace volano di sviluppo e consentire quegli investimenti che da troppo tempo si fanno attendere”. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli, la quale ricorda che “Tra il 2021 e il 2027 l'Italia avrà a disposizione circa 38,7 miliardi di fondi europei per finanziare le sue politiche agricole”. Una somma notevole, che dovrà essere utilizzata per rispondere alle esigenze del settore primario dell’economia, che da solo vale il 25% del PIL italiano e che, a seguito del lockdown dovuto alla pandemia di COVID, si trova ad essere in sofferenza. Da quando è iniziata la pandemia, infatti, il 57% delle 730 mila aziende agricole italiane ha registrato una diminuzione dell’attività”.

A fronte delle linee guida illustrate oggi in commissione Agricoltura del Senato dal ministro Bellanova è “prioritario adesso far convergere i fondi che arriveranno su progetti di valorizzazione della sostenibilità agricola. L’economia cosiddetta Green è infatti un pilastro imprescindibile del futuro globale, oltre che un importante generatore di valore per tutte le filiere. Coordinare una produzione agricola a forte componente innovativa e ad alto tasso di sostenibilità con la valorizzazione del Made in Italy a livello di brand può far scattare un moltiplicatore positivo per tutto il Paese”. Su questo, assicura Agostinelli, “il Movimento 5 Stelle è in prima linea, in quanto da sempre crediamo nel valore della sostenibilità e dell’innovazione in ogni ambito. In questo contesto lavoreremo anche con i colleghi dell’Europarlamento per garantire al nostro Paese un importante risultato".