Recovery Fund, Bellanova: coraggio, visione e scommessa. Ma anche rigenerazione. Italia ha tutte le carte in regola. Campo progetti per 17 mld

"Nel definire il contributo agricolo nel Pnrr ci siamo attivati subito per giocare un ruolo determinante nella consapevolezza del contributo che può fornire la filiera della vita nel rilancio del paese e nella svolta green".

Così in aula della Commissione Attività produttive, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

"In termini di garanzia degli approvvigionamenti, diritto al cibo, tutela del paesaggio la strategia nazionale per il sistema agricolo ed agroalimentare coglie questi snodi. Il nostro contributo si declina con un impianto strategico che si articola in tre parole chiave: coraggio, visione e scommessa. Obiettivo è garantire al settore quelle leve che lo possano sostenere nel suo riposizionamento".

Ma non solo: "anche rigenerazione che a mio avviso dovrà caratterizzare l'impianto attraverso il potenziamento delle filiere e delle imprese", prosegue il ministro ricordando la tracciabilita, trasparenza, la valorizzazione delle risorse forestali, la meccanizzazione, la tutela del lavoro. E insiste ponendo l'accento sulla tutela delle risorse non rinnovabili che sono legate ai cambiamenti climatici.

"E l'Italia, in questo senso, si presenta con tutte le carte in regola".

Ma le proposte "devono essere fattibili, complementari e sinergiche a quelle che saranno inserite dalle regioni, proposte che non potranno essere inserite nei programmi di sviluppo rurale, proposte in grado di risolvere carenze strutturali, proposte concrete e innovative in grado di essere realizzate in tempi concreti", prosegue ancora Bellanova.

"Abbiamo elaborato un campo progetti per circa 17 miliardi di euro". Oltre a quelle che hanno come capofila gli altri ministeri, come la banda larga del Mise, il recupero dei paesaggi culturali del Mibaact e altri. "Quello che importa al di là dei singoli progetti è la complessiva visione strategica in tre grandi obiettivi: competitività, riduzione impatto ambientale, miglioramento adattabilita cambiamenti climatici".

Nel Pnrr non si possono inserire progetti non definite ma solo realizzabili in tempi certi e definitivi. Vale a dire progetti che sono pronti a partire per non correre il rischio di perdere le risorse, che è altissimo. E non progetti che sono già finanziati a livello nazionale.

Ma i progetti "non devono prevedere uleriore consumo del suolo", precisa Bellanova. E cercando di valutare un impatto duraturo, cercando di veicolare le risorse versus aziende italiane.

Il ministro Bellanova non dimentica le aree interne: l'occasione offerta dal Recovery non puo essere sprecata. "Dobbiamo pensare che la parte del paese oggi più fragile puo e deve offrire nuove opportunita di vita".

Per quanto riguarda le somme il ministro replica agli interventi spiegando che quando si avranno maggiori certezze ci saranno dei confronti. Come anche per la governance, sulla quale si discuterà con le regioni. Per quanto riguarda poi i finanziamenti, saranno finanziati per il 50 per cento, come da regola. La pesca invece "è un pezzo della filiera che mi sta molto a cuore". Una parte è legata al Feamp, mentre altre risorse verrano da progetti di filiera e logistica.

Per quanto riguarda poi l'export il ministro spiega che "è un tema su cui bisogna impegnarsi molto" e "una priorità che va finanziata con le risorse nazionali".

Poi la rottamazione dei mezzi agricoli: "da parte nostra c'è grande attenzione e vogliamo portare avanti una grande campagna di investimenti". Sulla digitalizzazione "mi fa piacere che si ritorni su questo tema perché abbiamo bisogno di renderla più forte. Digitalizzare le aree a difficoltà di mercato è essenziale".

Sul ricambio generazionale infine il ministro spiega che "dobbiamo continuare a lavorare ma si fa con il Psr e non con le risorse del Recovery.

Per quanto riguarda invece le questioni ambientali "noi pensiamo a un grande e importante investimento sul biometano perché abbiamo necessità su alcune aree del Paese di risolvere il problema dei nitrati". Ma tutto questo "attraverso un lavoro comune".

