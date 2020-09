Recovery Fund, Confeuro: necessario tavolo confronto per rispondere a esigenze agricoltura

Portare l’agricoltura al centro delle politiche di spesa del Recovery Fund è un obiettivo condiviso dagli attori del settore primario, ma sui mezzi per raggiungerlo non c’è ancora accordo – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. La ministra Bellanova ha ribadito il suo impegno in questa direzione, sottolineando che le nuove risorse non possono essere sprecate e devono creare ricadute a lungo termine e buona occupazione. Restiamo tuttavia convinti che per utilizzare i fondi dell’Europa in modo proficuo sia necessario un tavolo allargato, in cui tutte le realtà del settore possano avanzare proposte e osservazioni sulle priorità di investimento.

In queste settimane abbiamo chiesto di avviare un processo di consultazione che metta i decisori nelle condizioni di fare le scelte più opportune per il rilancio dell’agricoltura, ma non abbiano finora ricevuto risposta dal ministero dell’Agricoltura – spiega Tiso. Ci sembra logico e opportuno che un tale lavoro sia svolto prima che l’esecutivo disegni le nuove linee della politica agricola.