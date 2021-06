Recovery fund, Copagri: con ok a Pnrr si apre lunga e delicata fase di utilizzo ingenti risorse Ue

“Il primario ha bisogno di progetti strategici che restituiscano valore alla filiera, rilanciando la competitività e promuovendo al contempo la produttività e la sostenibilità; in altre parole, servono investimenti per l’accesso al credito in agricoltura, per un superbonus per la rottamazione delle macchine agricole e per la forestazione e la tutela dei boschi, così da mitigare i rischi legati al dissesto idrogeologico e al cambiamento climatico. Parallelamente, è fondamentale puntare con sempre maggior decisione sulla digitalizzazione delle campagne, su invasi nelle aree interne per risparmiare l’acqua e sulla ricerca da intendersi in termini di chimica verde e di bioenergie, senza dimenticare interventi specifici sui settori deficitari e in difficoltà, dalla cerealicoltura alla zootecnia passando per l’olivicoltura”, conclude il presidente della Copagri.

