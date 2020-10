Recovery Fund, De Bonis: piano accettabile solo se si punta su agricoltura Bio e aiuto Mezzogiorno

Sul secondo punto del suo intervento, De Bonis ha affermato: "Sul divario tra Nord e Sud ci giochiamo il futuro del nostro paese. Dobbiamo usare i soldi del Recovery Fund per porre rimedio a questa sperequazione storica. Il 34% per area dell'Italia immaginata del governo non è sufficiente. Al Mezzogiorno deve essere destinato il 70% dei fondi europei, pari a circa 145 miliardi di euro. In base ad autorevoli calcoli, infatti, se su 100 euro investiti al Sud 41 vanno al Nord, su 100 euro investiti al Nord solo 5 ritornano al Sud. L'unico modo per riequilibrare questa stortura e colmare il gap è concentrare i finanziamenti sulla parte più fragile del paese. In questo modo a beneficiarne sarà l'Italia intera, e non soltanto alcune regioni".

