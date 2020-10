Recovery Fund, De Bonis: vogliamo conoscere iter progetti. La mia non è delega in bianco

"Dopo le parole del Ministro Amendola in risposta agli interventi in Aula miei e di altri senatori, veniamo a sapere che esiste una mole di progetti già confezionati senza che vi sia stata una procedura trasparente. Quello che il Ministro definisce 'interesse nazionale', quasi a voler blandire gli esponenti del ramo del Parlamento, non presuppone certo di bypassare il normale iter di evidenza pubblica. Pretendiamo di sapere quali strade seguono questi progetti e con quale criterio vengono valutati e validati. O dobbiamo giocare al buio, come a poker? Io non ci sto. Mi riservo di presentare quanto prima un'interrogazione e qualunque atto idoneo a garantire trasparenza su questo tema. E certamente il mio voto alle misure del governo non è e non sarà mai una delega in bianco".

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis in risposta alle dichiarazioni in Aula del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola.