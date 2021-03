Recovery: Lega, ok a nostri temi su agricoltura. Nostra fiducia condizionata ai fatti

“Il nostro voto favorevole in Commissione Agricoltura condiziona l'utilizzo delle risorse del Recovery agli investimenti e all'innovazione, a rafforzare le politiche industriali di filiera e l’internazionalizzazione, con riguardo alle filiere del “Made in Italy” anche tutelando la salute dei consumatori attraverso la promozione della dieta mediterranea. Inoltre esprimiamo soddisfazione per aver previsto l'estensione del superbonus agli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle aziende agricole e agrituristiche, per gli incentivi finalizzati al rinnovo del parco mezzi e per favorire un’agricoltura 4.0 e per la promozione del biometano agricolo. Particolare riguardo è stato indirizzato su tre settori che riteniamo strategici: zootecnico, apistico, filiera del legno e florovivaistico. Infine abbiamo inserito misure volte alla modernizzazione e sostituzione delle imbarcazioni da pesca con mezzi più avanzati al fine di ridurne l’impatto ambientale; gestione sostenibile delle risorse idriche, previsione di interventi per incentivare la riconversione irrigua e ammodernamento della rete.

