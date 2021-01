Recovery, M5s: opportunita’ per proseguire lavoro di miglioramento mondo agricolo e pesca

“Risorse per 4,3 miliardi per il dissesto idrogeologico e per la tutela dei boschi e la forestazione invece si prevede un miliardo delle risorse del FEASR da attuare in coordinamento con le regioni. Partendo da qui in Parlamento dobbiamo proseguire lavorare per aumentare le risorse per la gestione delle foreste. Altri interventi importanti sono previsti sugli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi urbane. Investimenti fondamentali che vanno ad inserirsi all’interno di un lavoro che abbiamo già avviato e che dovrà essere maggiormente incrementato, per esempio con risorse specifiche da gestire a livello centrale, la manutenzione del territorio e del reticolo idrografico, uno specifico intervento per la conversione degli attuali impianti di biogas in impianti per la produzione di biometano raffinato, da mettere in rete o da stoccare in loco. Punti fondamentali da portare avanti e per il quale si deve concentrare il lavoro parlamentare. Non possiamo sprecare questa grande opportunità perdendoci in inutili polemiche, perché abbiamo un grande lavoro da portare avanti per riscrivere, con una visione volta al futuro, il mondo agricolo e della pesca.

