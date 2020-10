Recovery, Molinari (Lega): da governo nessuna scelta e nessun indirizzo per rilancio Paese

“Il nostro timore è che anche il recovery fund verrà utilizzato come i 100 mld di debiti che questo governo ha creato: in bonus, mancette e misure spot che non incidono in un settore economico. Dalle linee di indirizzo di questo governo infatti non si capisce nulla: nessuna proposta su come rilanciare l’economia o come affrontare la crisi sociale. La Francia, ad esempio, ha fatto molto meglio individuando 3 indirizzi chiari: rinnovamento energetico, piano sociale e piano per le imprese. Giusto o sbagliato che sia, da loro c’è qualcosa di cui discutere. Da noi no, perché dalle linee d’indirizzo del governo non si capisce dove si voglia andare. Se le idee non si hanno non si possono mettere in campo. E’ triste constatare che l’emergenza sia diventata lo strumento di questa maggioranza per non prendere decisioni e per sopravvivere. Il problema è che la sopravvivenza di questa maggioranza rischia di essere la morte economica di questo Paese”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK