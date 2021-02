Recovery Plan, Comagri Camera. Gattoni (Consorzio italiano Biogas): Filiera interamente italiana che rafforza sostenibilità e competitività settore agroalimentare

“Siamo nati 12 anni fa quando cominciò a svilupparsi la digestione anaerobica in Italia, oggi rappresentiamo 740 imprese agricole, abbiamo 76 industrie che producono la componentistica e oltre 120 realtà industriali che forniscono prodotti e servizi di innovazione. Abbiamo infine anche 9 enti di ricerca” dichiara Piero Gattoni, presidente Consorzio italiano Biogas.

“Oggi la digestione anaerobica in Italia è composta da 1700 impianti e la gran parte di queste infrastrutture è in ambito agricolo, con oltre l’80%. Rappresentiamo uno dei più grandi investimenti degli ultimi dieci anni del settore primario, gestiamo oltre 12.000 posti di lavoro stabile. Quello che stiamo facendo col biogas risponde esattamente all’indirizzo green verso cui si muove l’Ue col green deal e il farm to fork. Gli studi dimostrano inoltre come la possibilità di produrre il 10% di gas rinnovabile, quindi biometano e idrogeno green, a livello europeo e indirizzarlo nei settori di difficile elettrificazione potrà portare al 2050 ad un percorso di transizione molto più efficace, efficiente e meno costoso per i consumatori. La digestione anaerobica non è solo una bioenergia ma un facilitatore per la conversione agroecologica” prosegue.

“Il Pnrr è un’opportunità incredibile per poter riconoscere questo ruolo chiave alla produzione di biometano e poter dare un inquadramento generale delle risorse a livello complessivo, così da affrontare questa tematica in maniera organica. Il Pnrr può essere l’occasione per ampliare i progetti e valorizzare le infrastrutture esistenti nell’ottica di renderle più efficienti e sostenibili.

Il percorso che abbiamo intrapreso è in linea con gli obiettivi di Parigi e quelli del green deal, soprattutto risponde alle richieste della commissione di indirizzare il piano verso le sfide principali, ovvero migliorare la resilienza e la capacità di ripresa della nazione, ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, sostenere la transizione verde e digitale e innalzare il potenziale di crescita dell’economia.

Col recovery plan possiamo preservare una filiera interamente italiana investendo su eccellenze del Made in Italy a livello globale, e rafforzando la competitività del settore agroalimentare tramite una maggiore sostenibilità delle filiere” conclude Gattoni.