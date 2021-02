Recovery Plan, Comagri Camera. Prioli (Ama): Lavorare a testo unico acquacoltura. Lo Martire (PrinciPesca): Fondamentale ammodernare settore pesca. Salvador (Api): Ridurre import e burocrazia

“Bisognerebbe inserire interventi di riforme ma che non si è visto nell’attuale piano. Occorre un progetto di riforma che vada nella direzione di un testo unico dell’acquacoltura. È fondamentale altrimenti se non creiamo un contesto normativo omogeneo non potremo risolvere i nodi cardine del settore, come le concessioni demaniali, le norme sul lavoro, i contratti del personale, l’uso delle imbarcazioni tra le tante cose. Tutti i piani ai quali potremo accedere saranno inficiati dal fatto che queste imprese non saranno in grado di usufruire di questi vantaggi perché mancano le condizioni per utilizzarle” conclude Prioli.

