Recovery Plan, Comagri Camera. Scanavino (Cia): Puntare su infrastrutture e autosufficienza delle aree rurali. Sistema bonifiche ha dimostrato limiti, creare ora autorità centralizzate

"Prendiamo atto di un piano estremamente importante e che oggi si presenta in una versione ancora non definitiva. Si dovrà approfondire l’allocazione delle risorse. Il piano ha una visione di insieme dei grandi obiettivi ed in tutte le parti del piano si tocca l’agricoltura, sia come produttrice di cibo sia come produttrice di materia prima sia come soggetto costituente della società."

Così il presidente di Cia, Dino Scanavino in audizione in Comagri Camera.

"Tutto questo piano può funzionare in presenza di una pubblica amministrazione profondamente riformata e con un alto livello di efficienza altrimenti rischiamo di impattare su problematiche che hanno già fermato altri piani.

Dovremo guardare il piano del recovery legato al progetto più complessivo del green new deal dell’Ue, e quindi collegarlo con la strategia del farm to fork e dell’aumento della biodiversità. Dovremo poi collegarlo anche con la nuova programmazione della pac. La funzione degli agricoltori in questo periodo del mondo diventa una funzione davvero strategica e su questo aspetto dobbiamo giocare la nostra capacità di lobby per avere un ruolo da protagonisti nella ultima fase di programmazione e nella gestione di questo piano.

Importante sarà dedicare risorse alle grandi infrastrutture e alle direttrici di trasporto, ma altrettanto importante sarà sviluppare un progetto di coesione tra le aree che producono le materie prime e questi grandi nodi infrastrutturali.

Dobbiamo dunque passare dal concetto di filiera a quello di sistema. In questo progetto si intravede la possibilità di ampliare la visione non solo attorno la produzione ma anche a ciò che sta intorno, come gestione del territorio, attenzione all’ambiente e generazione di energia. Dobbiamo mettere le aree rurali in condizione di essere più autosufficienti sul piano energetico ed occorrono forti investimenti sul recupero dei fabbricati produttivi.

Parliamo troppo spesso di precipitazioni eccezionali, le quali ormai sono divenute abituali. Dobbiamo allora far fronte a questo tramite una pianificazione ad ampio raggio, dobbiamo allargare lo sguardo. Abbiamo bisogno di una autorità di gestione del territorio presso la Presidenza del Consiglio.

Il sistema delle bonifiche, specialmente al sud Italia ha dimostrato i suoi limiti ormai da decenni, passando da un fallimento all’altro e da autorità che si susseguono senza risolvere i problemi.

Serve avere autorità centralizzate che facciano progetti di carattere complessivo, tenendo conto del territorio, dei sindaci, dei consorzi di bonifica, ma che gestiscano quella che ormai è una emergenza e che deve diventare un progetto".