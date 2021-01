Recovery Plan, Comagri Camera. Tutte le dichiarazioni di Alleanza Cooperative Pesca, Anapi pesca, Federpesca, Impresa Pesca-Coldiretti e Unci

La Commissione Agricoltura, ha svolto, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame, in sede consultiva, della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), le audizioni di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Federpesca, Impresa Pesca–Coldiretti, Unci agroalimentare.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Giampaolo Buonfiglio, presidente Alleanza Cooperative settore pesca.

Piano fondamentale per il paese e la crescita dei prossimi decenni. Struttura molto articolata e piramidale, esprimiamo però rammarico e preoccupazione poiché tra le linee di intervento la pesca e l’acquacoltura vengono solamente citate su agricoltura sostenibile ed economia circolare.

Ci sono linee progettuali su contratti di filiera, parchi agrisolari e logistica che possono riguardare la pesca e l’acquacoltura solo per quanto concerne i contratti di filiera e la logistica. Siamo stati relegati in un angolo. Nonostante ciò il mediterraneo favorisce lo sviluppo di un fatturato annuo dei settori legati al mare per 386 miliardi di euro, 205 milioni di valore aggiunto lordo e 4,8 milioni posti di lavoro. Non parliamo dunque di un settore trascurabile e marginale, è invece evidente l’importanza del ruolo della pesca per lo sviluppo e il benessere del paese. Le politiche legate al settore della pesca e dell’acqua coltura dovrebbero interessare trasversalmente tutte le prime cinque missioni strutturali d’intervento previste nel pnrr.

Serve poi lavorare sull’innovazione, anche considerato che ad oggi il settore non ha dato risposte adeguate sull’ efficientamento energetico o di impronta ecologica.

Segnaliamo che il turismo marittimo e costiero costituisce un importante comparto dell’industria turistica. Tutto ciò porta a ritenere necessario la messa in campo di politiche di promozione e incentivazione delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici. Tutto ciò invece non compare e non si fa riferimento all’ittiturismo.

Piero Forte, presidente Anapi Pesca.

C’è disappunto per il poco interesse verso la pesca nel piano nazionale. Il settore è stato relegato in un angolo ed emarginato. Per raggiungere l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque interne e marine è necessario attuare delle sinergie e dei modelli integrati ecologici e marini. Importante è allora la sostituzione dei motori principali o ausiliari dei pescherecci con motori a basso impatto ambientale. Un sostegno per l’incentivazione dell’uso di impianti fotovoltaici per l’utilizzo di attrezzatura da pesca. Più creiamo un habitat marino ecologicamente compatibile e più miglioreremo le condizioni degli habitat delle specie che li abitano, tra i quali anche quelle commerciali. In questo piano nazionale però non è stato previsto nulla di tutto ciò.

Non abbiamo isole ecologiche e centri di raccolta, dobbiamo prevedere allora modelli integrati e sinergie se vogliamo parlare di recupero di rifiuti marini.

Federpesca, Federico Bigoni.

La pesca in questo piano nazionale appare estremamente marginale, come se non avessimo bisogno di un sostanziale rinnovo ma nella realtà così non è. Il settore ha vissuto una lunga stagione di restrizioni e di conseguente crisi, che però esprime grande potenzialità e professionalità che può essere rilanciata.

Esprime inoltre notevoli sinergie con altri settori, come quello del turismo costiero. Una priorità riguarda i porti da pesca che hanno grandi problematiche, c’è necessità di un dragaggio dei fondali per non mettere a rischio i pescherecci nell’entrata e uscita dal porto.

Serve poi lavorare ad un ammodernamento della flotta e degli impianti propulsivi per un impatto ecologico minore.

Claudia Benassi, Impresa Pesca Coldiretti.

L’obiettivo di ricostruire il sistema Italia dopo l’emergenza della pandemia è necessario per ridare speranza alle prossime generazioni. Pertanto auspichiamo che le risorse del recovery plan vadano indirizzate verso il sostegno e l’ammodernamento dei sistemi produttivi con l’obiettivo di dotare il settore di una adeguata logistica portuale e sostituire l’ormai vecchia flotta. Sarà strategico perciò anche l’ammodernamento e la riorganizzazione delle strutture dedicate alla lavorazione del pescato e dell’alleato, fondamentale per il settore.

Bisognerà poi indirizzare le risorse verso la promozione e il finanziamento delle filiere dei distretti al fine di ridare forza alle produzioni ittiche nazionali in un mercato sempre più in mano ai prodotti importati, con numeri di import che sfiorano l’80% del consumato.

Si dovranno fornire opportunità a tutti gli attori della filiera produttiva, per riequilibrare ed eliminare l’asimmetria di reddito e di occupazione tra le diverse aree del paese e i diversi segmenti del paese.

Gennaro Scognamiglio, presidente Unci.

La nostra casa brucia, il nostro pianeta va salvato e salvaguardato. Ci si è completamente dimenticati della pesca. I pescatori sono da sempre i primi investitori del green deal e del farm to fork, ed esserseli dimenticati è grave.

Non compare per quanto riguarda i progetti di innovazione e digitalizzazione, sarebbe stato invece utile lavorare ad una piattaforma digitale a favore della pesca. Sarebbe stato altrettanto utile pensare anche ad un fondo, così come avviene in agricoltura, per eventi catastrofici. Abbiamo flotte da innovare ma poi non se ne fa cenno alcune nelle misure predisposte. Chiediamo istruzione, ricerca e formazione ai nostri pescatori ma anche queste misure non compaiono.