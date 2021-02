Recovery Plan, Comagri Camera. Tutte le dichiarazioni di Anabio, Federbio e Aiab

“Consideriamo il PNR una svolta a livello europeo anche per cambiare il sistema produttivo verso il Green Deal”. Così Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio. “L’innovazione, la digitalizzazione e la transizione ecologica sono condivisibili, come le tre priorità traversali, tra cui la parità di genere. L’agricoltura sta offrendo opportunità strategiche per l’occupazione delle donne e dei giovani, ma anche per il riequilibrio sociale. La commissione agricoltura offre questo incontro a livello istituzionale dove il biologico non era mai stato coinvolto. Si tratta di una opportunità per il paese, il biologico è un patrimonio di imprese per la ripresa del paese. Serve coraggio per la transizione biologica, ma dobbiamo porre particolare attenzione ad alcuni aspetti. Ci interessa il collegamento il piano delle riforme, tra cui quella fiscale e il tema dell’agenda 2030, perché Il biologico produce vantaggi per l’ambiente e va premiato.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK