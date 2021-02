Recovery Plan, Comagri Camera. Tutte le dichiarazioni di Donne in campo Cia, Donne impresa Coldiretti, Confagricoltura Donna e Le donne del vino

La Commissione Agricoltura, nell’ambito dell’esame in sede consultiva, della Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti: associazioni Donne in campo, Donne impresa, Confagricoltura Donna e Le donne del vino.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Pina Terenzi, Donne in campo Cia.

Dare voce alle donne come in questo caso permette di avere una visione dell’agricoltura da un altro punto di vista e questo può solo che arricchire.

È urgente considerare l’agricoltura oltre la cornice della pac, proprio per porla alla base della ripresa del nostro paese e di una nuova e poi sicura resilienza. È necessario un cambio di visione che ponga al centro il rapporto dello sviluppo umano con le risorse naturali, insieme allo sviluppo economico e sociale. L’agricoltura svolge un ruolo privilegiato perché abbraccia tutte e tre le sostenibilità. L’agricoltore ora, oltre a produrre cibo di qualità, dovrà essere protagonista anche del no food, rispondendo alla produzione di energia, alla richiesta di materiali per l’abitazione e le bioplastiche, a quella di piante per l’industria farmaceutica, ai materiali per i tessuti e il ripristino della biodiversità.

Bisogna però stimolare maggiormente i settori dove alta è la percentuale di occupazione femminile.

Tra le misure importante sarà anche il tema dell’economia circolare con i flussi di materiali biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, sostenendo le filiere e i progetti di ricerca.

Floriana Fanizza, Donna Impresa Coldiretti.

Crediamo molto nella strategia di rilancio del paese, ed oggi il sistema agricolo e agroalimentare rappresenta un asset fondamentale per l’Italia. Il documento presentato dal governo ha colto molte sollecitazioni di Coldiretti e sono state inserite proprio nel recovery plan, favorendo così la svolta del settore verso la rivoluzione verde, la transizione ecologica e il digitale.

La digitalizzazione nelle campagne e il tema delle foreste urbane rappresentano un aspetto fondamentale per mitigare l’inquinamento in città. Chimica verde e bioenergie sono altri temi centrali in grado di contrastare i gravi cambiamenti climatici che mettono in sofferenza l’agricoltura. Questi sono solo alcuni degli assi strategici che devono dare sostenibilità, crescita e sostenibilità ambientale. C’è però un dato fondamentale da sottolineare, il recovery plan è un’occasione straordinaria, specialmente per noi donne e su questo c’è ancora molto da fare, sebbene abbiamo fatto passi importanti sull’uguaglianza di genere.

Il recovery deve essere anche a misura di donna, crediamo di poter dare un forte contributo al rilancio dell’Italia ma dobbiamo essere messe nella condizione di farlo.

Tra le misure chiediamo più strumenti sopratutto per l’accesso al credito delle donne. I dati dimostrano che le donne assumono rischi molto più calcolati rispetto agli uomini però devono mettere in campo il loro patrimonio proprio perché è difficoltoso l’accesso al credito.

Alessandra Oddi Baglioni, Confagricoltura donna.

Nonostante sia chiaro che l’agricoltura non abbia genere occorre sottolineare che le donne che vi lavorano sono doppiamente impegnate, sia nel lavoro che nel ruolo sociale.

Oggi sono 200mila le aziende gestite da donne in Italia, il 30% del totale. È necessario incentivare questo trend e il recovery plan è un’occasione per mantenere il legame tra le donne e il mondo dell’agricoltura. Le nuove tecnologie per la digitalizzazione se incentivata anche per il comparto agricolo permetterebbe alle donne di svolgere più velocemente le mansioni burocratiche necessarie per la gestione aziendale. È importante che sia evidenziato e incentivato nel piano l’approccio di genere, perché le donne portano il cambiamento e un nuovo punto di vista. Fondamentale è poi rafforzare le infrastrutture sociali a supporto della cura degli anziani e dei bambini, quelle materiali come strade e piattaforme distributive e le infrastrutture materiali come la banda larga.

Donatella Cinelli, Associazione Donne del vino.

La richiesta che giunge da tutta Italia, trasversalmente, è quella di una maggiore connettività, quindi la banda larga e le infrastrutture elettroniche nelle aziende agricole. Senza connettività le imprese non solo sono in difficoltà nel momento in cui devono lavorare e vendere, ma sono anche invisibili al turismo. Molto difficile è poi tenere le nuove generazioni in agricoltura senza una adeguata connessione, la quale è fondamentale anche per l’agricoltura di precisione. Un’agricoltura più equa e sostenibile non può prescindere da una adeguata innovazione.

Altra richiesta fortissima è quella dei trasporti e della viabilità. La carenza di collegamenti è una fonte di marginalizzazione che conosce soprattuto ingiovanì in età scolare, donne e anziani, oltre ad essere un grande ostacolo per il turismo. Altrettanto importante sono poi i servizi per la maternità nei piccoli centri.